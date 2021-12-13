Украина В Киеве усовершенствуют маршрутную сеть: подробности

2021-12-13 20:00

 

В Киеве сообщили о начале масштабного усовершенствование маршрутной сети общественного транспорта города.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константина Усова.

По словам Константина Усова, такое решение приняли из-за ряда причин: 

  • Чтобы киевляне осуществляли меньшее количество пересадок при перемещении из одного района в другой;
  • Чтобы они быстрее доезжали из точки А в точку Б;
  • Чтобы повысить стандарты маршрутных перевозок в городе;
  • Чтобы усилить коммунального перевозчика «Киевпасстранс».

Анонсировали следующие изменения: 

  • 16 новых маршрутов, из них 11 – магистральных;
  • увеличение количество машин коммунального транспорта, что обеспечит меньшие интервалы;
  • обустройство более 50 новых защищенных выделенных полос общественного транспорта уже в 2022 году.

Усов отметил, что с сегодняшнего дня и в течение недели он будет выставлять на обсуждение общественности проекты реорганизации маршрутов и ждать обоснованных комментариев и предложений.

 

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В Киеве усовершенствуют маршрутную сеть: подробности 2021-12-13 20:00
Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы: что это значит 2021-12-13 19:40