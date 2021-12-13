В Киеве усовершенствуют маршрутную сеть: подробности
2021-12-13 20:00
В Киеве сообщили о начале масштабного усовершенствование маршрутной сети общественного транспорта города.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константина Усова.
По словам Константина Усова, такое решение приняли из-за ряда причин:
- Чтобы киевляне осуществляли меньшее количество пересадок при перемещении из одного района в другой;
- Чтобы они быстрее доезжали из точки А в точку Б;
- Чтобы повысить стандарты маршрутных перевозок в городе;
- Чтобы усилить коммунального перевозчика «Киевпасстранс».
Анонсировали следующие изменения:
- 16 новых маршрутов, из них 11 – магистральных;
- увеличение количество машин коммунального транспорта, что обеспечит меньшие интервалы;
- обустройство более 50 новых защищенных выделенных полос общественного транспорта уже в 2022 году.
Усов отметил, что с сегодняшнего дня и в течение недели он будет выставлять на обсуждение общественности проекты реорганизации маршрутов и ждать обоснованных комментариев и предложений.