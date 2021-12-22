Мир На берегу Балтийского моря запущен самый большой в Европе ядерный реактор

2021-12-22 13:41

В Финляндии на берегу Балтийского моря был запущен самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3.

Как сообщила финская компания Teollisuuden Voima, Центр радиационной и ядерной безопасности STUK выдал разрешение на запуск нового ядерного реактора на прошлой неделе. Это произошло после выполнения условий для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности, а также после успешных пусконаладочных работ.

Это свидетельствует о том, что станция работает по плану. Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30%, а полноценную работу реактора ожидают с июня.

В течение испытательного срока с января по июнь энергоблок будет вырабатывать электроэнергию, периодически меняя мощность.

Напомним, запуск предыдущей атомной электростанции в Финляндии состоялся более 40 лет назад.