На берегу Балтийского моря запущен самый большой в Европе ядерный реактор

В Финляндии на берегу Балтийского моря был запущен самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3.
Как сообщила финская компания Teollisuuden Voima, Центр радиационной и ядерной безопасности STUK выдал разрешение на запуск нового ядерного реактора на прошлой неделе. Это произошло после выполнения условий для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности, а также после успешных пусконаладочных работ.
Это свидетельствует о том, что станция работает по плану. Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30%, а полноценную работу реактора ожидают с июня.
В течение испытательного срока с января по июнь энергоблок будет вырабатывать электроэнергию, периодически меняя мощность.
Напомним, запуск предыдущей атомной электростанции в Финляндии состоялся более 40 лет назад.