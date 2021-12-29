Украина фото В Украине начали выдавать права на вождение авто с автоматической коробкой передач

2021-12-29 13:41

Сегодня вступили в силу новые правила выдачи водительского удостоверения и допуска к управлению автомобилями, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. С 29 декабря в виде кода "78" в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – говорится в сообщении.

Такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

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