Украина В Украине тестируют 58 тысяч электронных водительских прав и техпаспортов

2019-12-17 13:15 87

В Украине начался тестовый период мобильного приложения "Дия", с помощью которого водительские права могут стать электронными.

Программу будут тестировать в течение месяца, сообщает пресс-служба Приватбанка.

Сразу 58 тысяч человек оказались желающими первыми получить доступ к цифровому водительского удостоверения и свидетельству о регистрации транспорта.

Такую возможность получит каждый, кто соответствует техническим требованиям для участия в тестировании - наличие водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.

В течение испытательного периода разработчики проекта будут анализировать отзывы пользователей и исправлять недочеты.