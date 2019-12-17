В Украине тестируют 58 тысяч электронных водительских прав и техпаспортов

В Украине начался тестовый период мобильного приложения "Дия", с помощью которого водительские права могут стать электронными.
Программу будут тестировать в течение месяца, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Сразу 58 тысяч человек оказались желающими первыми получить доступ к цифровому водительского удостоверения и свидетельству о регистрации транспорта.
Такую возможность получит каждый, кто соответствует техническим требованиям для участия в тестировании - наличие водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.
В течение испытательного периода разработчики проекта будут анализировать отзывы пользователей и исправлять недочеты.