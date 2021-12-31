Украина Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД

2021-12-31 19:00

 

В Украине хотят изменить правила дорожного движения. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно проекту постановления, в Украине могут ввести штрафы за езду не летней шине зимой.

"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям: с 1 октября по 31 марта на транспортное средство установлены летние шины", - говорится в документе.

При этом из ПДД могут исключить требование относительно того, что скользкой дороге рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части.

Кроме того, водителей автомобилей на механике хотят обязать во время езды включать дневные ходовые огни, а при их отсутствии - ближний свет фар.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

2021-12-31 19:30

Поставка оружия Украине: в Германии призывают решать конфликт с РФ дипломатическим путем

2021-12-30 20:37

Не ставшим на воинский учет украинским женщинам грозят большие штрафы

2021-12-24 15:48

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются новые снегопады, шквальный ветер и похолодание до – 18°C

2021-12-24 10:45

Еще новости в разделе "Украина"

Как встретить Новый год 2022: рецепт самого лучшего праздника

2021-12-31 21:30

Парад планет, звездопад и "большое" Солнце: в Новый год украинцы увидят яркие небесные явления

2021-12-31 21:00

Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД

2021-12-31 19:00

Украинцы перестали покупать битые авто из США: почему это стало невыгодно

2021-12-31 17:34
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Как встретить Новый год 2022: рецепт самого лучшего праздника 2021-12-31 21:30
Парад планет, звездопад и "большое" Солнце: в Новый год украинцы увидят яркие небесные явления 2021-12-31 21:00
Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД 2021-12-31 19:00
Украинцы перестали покупать битые авто из США: почему это стало невыгодно 2021-12-31 17:34