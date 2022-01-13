Украина фото ГБР расследует продажу киевского завода Большевик по заниженной стоимости

2022-01-13 10:44

Государственное бюро расследований проводит расследование в рамках дела о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации АО Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, ранее – завод Большевик) в Киеве. Об этом сообщается на сайте ГБР утром в четверг, 13 января.

"11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Утверждается, что это нанесло экономический ущерб государственным интересам.

"Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки", – отметили в ГБР.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2. ст.364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, 27 октября 2021 года киевский завод Большевик был продан за 1,429 млрд гривен ООО Дженерал Коммерс. Стартовая цена предприятия была установлена на уровне 1,39 млрд. Ожидается, что на месте Большевика возведут новый ЖК или бизнес-центр.