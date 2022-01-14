Курьезы Под Киевом Дед Мороз выбил зубы мужчине, который отказался платить за фото с ним

2022-01-14 13:45

В Ирпене мужчина в костюме Деда Мороза полез в драку с клиентом, который не захотел платить за совместное фото.

Об этом рассказал начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец, передает издание ITV.

"Инцидент случился практически сразу после наступления Нового года, когда горожане вышли на улицы", - сказал он.

По его словам, мужчина сделал фотографию с Дедом Морозом, но платить за нее отказался. Завязалась драка.

На место происшествия пришлось вызвать скорую и полицию. В результате конфликта пострадавшему клиенту оказывали помощь врачи - он лишился двух зубов. Деда Мороза задержали правоохранители.