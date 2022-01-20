В Киевской области мужчина на Крещение окунулся в прорубь и не всплыл

В среду, 19 января, в Киевской области на Крещение Господне во время ныряния в прорубь утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По информации, происшествие произошло сегодня в селе Крушинка Фастовского района на ставку Школьный.
Сообщается, что мужчина 1969 года рождения во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность.
Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32, после чего привлекли водолазную группу.
К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.
Также сообщается, что в 15:13 тело мужчины вытащили из воды и передали правоохранителям.