Украина В Киевской области мужчина на Крещение окунулся в прорубь и не всплыл

2022-01-20 18:00

 

В среду, 19 января, в Киевской области на Крещение Господне во время ныряния в прорубь утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации, происшествие произошло сегодня в селе Крушинка Фастовского района на ставку Школьный.

Сообщается, что мужчина 1969 года рождения во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность.

Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32, после чего привлекли водолазную группу.

К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.

Также сообщается, что в 15:13 тело мужчины вытащили из воды и передали правоохранителям.

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