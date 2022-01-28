Спорт фото Вратарь сборной Бразилии вошел в историю футбола - получил две красные карты

2022-01-28 17:31

Голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер вошел в историю футбола благодаря арбитру и системе VAR. Случилось это в матче 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 в зоне КОНМЕБОЛ, в котором бразильцы сыграли вничью 1:1 с командой Эквадора.

На 26 минуте голкипер вышел из своей зоны, и захотел выбить мяч ногой. При этом он зацепил голову игрока соперников - Валенсии. За это арбитр не сомневаясь показал виновному красную карточку. Однако, после просмотра VAR отменил свое решение, заменив наказание на желтую карточку.

Во второй раз Аллисон должен был закончить досрочно матч уже в дополнительное время, когда кулаками выбивал мяч и попал футболисту Эквадорцев в голову. Рефери вновь показал красную, и вновь вратаря спас VAR. Это первый подобный случай в истории футбола.