Спорт Кіліан Мбаппе наздогнав Ліонеля Мессі за історичним показником у Лізі чемпіонів

2026-11-27 14:37

Зірковий форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати нові історичні досягнення в Лізі чемпіонів.

Француз став лише другим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити 75 голів до свого 28-річчя. Про це повідомляє Squawka.

Ювілейної позначки форвард досяг у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ, який завершився перемогою мадридців з рахунком 5:1. У цьому поєдинку капітан збірної Франції оформив дубль.

Спочатку на 64-й хвилині Мбаппе скористався передачею Арди Гюлера та потужним ударом із лівої ноги відправив м'яч у верхній кут воріт Матея Коваржа. А вже за 20 хвилин француз замкнув простріл Браїма Діаса, забивши свій другий м'яч у зустрічі.

Таким чином, Мбаппе повторив досягнення свого колишнього одноклубника по ПСЖ Ліонеля Мессі, який також забив 75 голів у Лізі чемпіонів до досягнення 28-річного віку.

Втім, аргентинець підкорив цю позначку у віці 27 років і 169 днів, тоді як французу знадобилося 27 років і 339 днів.

У нинішньому сезоні Мбаппе демонструє вражаючу результативність. На його рахунку 19 голів і п'ять результативних передач у 18 проведених матчах.