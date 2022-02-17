Мир Столицу Таиланда Бангкок переименуют Город Ангелов

2022-02-17 11:42

Офис Королевского общества Таиланда объявил, что город Бангкок будет переименован в Крунг Тхеп Маха Накхон.

Правительство уже одобрило соответствующий законопроект офиса премьер-министра, сообщает Bangkok Post.

В переводе с тайского языка новое название означает "Город Ангелов Великая Столица".

Новое название столицы вступит в силу только после того, как законопроект одобрит специальная комиссия, которая занимается проверкой всех законопроектов. Ее попросили учесть замечания Министерства иностранных дел Таиланда.

Отмечается, что после критики нового решения в соцсетях ORST сообщила, что прежнее название города запрещено не будет, а в официальных документах оно будет указываться в скобках после нового названия.