ВОЙНА В Украине Силы ВСУ отбили массированное нападение на воинскую часть на Проспекте Победы в Киеве

2022-02-26 11:31

Сухопутные войска ВСУ только что сообщили, что нападение российских военных на воинскую часть в Киеве на Проспекте Победы отражено. При этом сообщатеся, что был подорван расположенный там мост.

Тележурналист в прямом эфире с улиц столицы рассказала, что "уже полчаса, может, чуть больше в Киеве тихо, даже на Троещине" - с тем, что еще полчаса назад "взрывы и стрельба были слышны ежесекундно".

Сейчас наносятся удары по военной части в Киеве, в районе метро "Берестейская". В Госспецсвязи подтвердили эту информацию, а очевидцы говорят, что проспект Победы в Киеве в огне и дыме. Кроме того, ведомство подтверждает, что российские военные атакуют ТЭЦ-6.

Тем временем Госспецсвязи сообщил: сбит еще один Ил-76 - теперь над Белой Церковью. Ночью в Василькове, Киевская область, где ранее таккже сбили вертолеты, пытался высадиться российский десант, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

 "Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков, где захватчики пытаются высадить десант из воздуха", - отметили украинские военные.

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