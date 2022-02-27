ВОЙНА В Украине фото КИЕВЛЯН НЕ ПУСКАЮТ В БОМБОУБЕЖИЩА

2022-02-27 11:32
 
Вчера - 26 февраля - по воздушной тревоге в 23.25 и сообщения в сети о том, что разлютовавшийся Путин "выпустит все, что осталось" по Киеву, жители центра побежали в метро Театральная. Однако все двери в метро - на вход и на выход - оказались закрытыми. На двери - лист А-4 "Звонить два раза", наружу выведен звонок. Но сколько люди не стучали, не звонили, - изнутри никто так и не подал признаков жизни. 
В панике люди хаотично метались из стороны в сторону, пытаясь найти хоть какое-то убежище, тем временем 20 минут (анонсированные время начала атаки) стремительно истекали...
Патрулирующие, оказавшиеся рядом, посоветовали киевлянам проситься в бомбоубежище КМДА, расположенное неподалеку.
Охрана КМДА неторопливо обзвонила начальство, все погуляли, подождали, пока оно - начальство - соблаговолит ответить. К сожалению, ответ был отрицательным. Людей (в том числе трехлетнего ребенка!) спасать отказались.
Снова спустились в метро - ситуация та же, хотя народ с рюкзаками и карематами продолжал прибывать. Снова побежали к КМДА, снова молили уговорить начальство, - снова отказ.
Звонили 102 (полиция) - связь не устанавливается.
Звонили 103 ("Скорая") - там дали альтернативный телефон полиции (044 278 36 83) - он все время был занят.
Снова тарабанили в двери метро, звонили в звонок "на собачью выдержку" - глухо.
Часть людей побежали искать хоть какие-то укрытия. Остальные под грохот взрывов вернулись домой.
Елена Францева, Киев. 
subscriber subscriber

Еще по теме

видео В Киеве на Троещине произошел взрыв в жилом квартале

2022-02-27 09:00

В Киеве спокойно, город полностью контролирует украинская армия

2022-02-27 08:03

В Киеве диверсанты врага расстреляли семью: трое погибших, два ребенка в реанимации

2022-02-27 07:26

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве

2022-02-26 23:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Украинские военные отбили Ирпень

2022-02-27 12:25

В 90% случаев не удастся расплатиться картой: как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ

2022-02-27 12:00

фото КИЕВЛЯН НЕ ПУСКАЮТ В БОМБОУБЕЖИЩА

2022-02-27 11:32

ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси

2022-02-27 11:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Украинские военные отбили Ирпень 2022-02-27 12:25
В 90% случаев не удастся расплатиться картой: как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ 2022-02-27 12:00
фото КИЕВЛЯН НЕ ПУСКАЮТ В БОМБОУБЕЖИЩА 2022-02-27 11:32
ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси 2022-02-27 11:00