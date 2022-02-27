ВОЙНА В Украине фото КИЕВЛЯН НЕ ПУСКАЮТ В БОМБОУБЕЖИЩА

2022-02-27 11:32

Вчера - 26 февраля - по воздушной тревоге в 23.25 и сообщения в сети о том, что разлютовавшийся Путин "выпустит все, что осталось" по Киеву, жители центра побежали в метро Театральная. Однако все двери в метро - на вход и на выход - оказались закрытыми. На двери - лист А-4 "Звонить два раза", наружу выведен звонок. Но сколько люди не стучали, не звонили, - изнутри никто так и не подал признаков жизни.

В панике люди хаотично метались из стороны в сторону, пытаясь найти хоть какое-то убежище, тем временем 20 минут (анонсированные время начала атаки) стремительно истекали...

Патрулирующие, оказавшиеся рядом, посоветовали киевлянам проситься в бомбоубежище КМДА, расположенное неподалеку.

Охрана КМДА неторопливо обзвонила начальство, все погуляли, подождали, пока оно - начальство - соблаговолит ответить. К сожалению, ответ был отрицательным. Людей (в том числе трехлетнего ребенка!) спасать отказались.

Снова спустились в метро - ситуация та же, хотя народ с рюкзаками и карематами продолжал прибывать. Снова побежали к КМДА, снова молили уговорить начальство, - снова отказ.

Звонили 102 (полиция) - связь не устанавливается.

Звонили 103 ("Скорая") - там дали альтернативный телефон полиции (044 278 36 83) - он все время был занят.

Снова тарабанили в двери метро, звонили в звонок "на собачью выдержку" - глухо.

Часть людей побежали искать хоть какие-то укрытия. Остальные под грохот взрывов вернулись домой.

Елена Францева, Киев.