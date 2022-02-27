ВОЙНА В Украине Киев, внимание: ВСУ разыскивают особо опасных террористов с пометкой V

2022-02-27 13:30

Вооруженные силы Украины разыскивают колонну вражеской техники с особо опасными террористами.

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Как сообщает пресс-служба ВСУ, это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева.

"Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это очень важно! Слава Украине", - говорится в заявлении ВСУ.

Если вы заметили вражескую технику, незамедлительно сообщите в чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot