Политика Путин страдает от стероидной ярости из-за рака мозга, — Запад рассматривает вопрос ликвидации кремлевского террориста

2022-03-14 08:24

 Путин «страдает от стероидной ярости, вызванной раком», — пишет Daily Mail

Американская Разведка донесла, что Путин действительно страдает серьёзным мозговым расстройством. 

Оно вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.

В таком состоянии он не только не способен мыслить логически,  но и лишен элементарных человеческих эмоций. 

Запад уже не исключает  возможность ликвидации Путина, как это сделали с террористом Усама бен Ладеном, который представлял угрозу миру.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление экс-командующего британской армией полковника Ричарда Кемпа.

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