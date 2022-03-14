Путин страдает от стероидной ярости из-за рака мозга, — Запад рассматривает вопрос ликвидации кремлевского террориста

Путин «страдает от стероидной ярости, вызванной раком», — пишет Daily Mail
Американская Разведка донесла, что Путин действительно страдает серьёзным мозговым расстройством.
Оно вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.
В таком состоянии он не только не способен мыслить логически, но и лишен элементарных человеческих эмоций.
Запад уже не исключает возможность ликвидации Путина, как это сделали с террористом Усама бен Ладеном, который представлял угрозу миру.
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление экс-командующего британской армией полковника Ричарда Кемпа.