ВОЙНА В Украине фото СБУ задержала сбежавшего из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука

2022-04-12 22:26

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего ранее из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото с ним появилось на официальном канале президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото нардеп-беглец одет в военную форму ВСУ.

Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по законам Украины. Так глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал задержание нардепа Виктора Медведчука.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!", - сказал глава СБУ.

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