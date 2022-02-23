Детали Зеленский, по сути, сдал Донбасс, хотя этого можно было избежать, если бы он привлек к переговорам с Путиным Медведчука, - Молчанов

2022-02-23 12:31

Президент Украины Владимир Зеленский, по сути, сдал Донбасс, то есть сделал то, в чем обвинял Порошенко, говоря о Крыме. Но этого можно было избежать, если бы Зеленский привлек к переговорам с Путиным главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов в эфире "Перший Незалежний".

"Беда Зеленского в том, что он попал в ловушку Петра Алексеевича Порошенко. Он его обвинял в том, что он сдал Крым без боя с его другом Турчиновым, а по факту он точно так же сейчас сдал Донбасс без единого выстрела. Поэтому мне кажется, что репутационно, имиджево наш гарант Конституции от этого уже не отмоется. Ситуация такова, что действительно, вчерашнее решение РФ судьбоносно", - сказал Молчанов.

По мнению политолога, повернуть ситуацию вспять невозможно. Россия признала эти территории отдельными. Но этой ситуации можно было избежать.

"За два года, пока наш гарант Конституции Зеленский был президентом, можно было выполнить минские соглашения, или, если они ему не нравятся, можно было предложить какие-то новые планы по реинтеграции Донбасса, можно было вступить в переговоры с Путиным. К чему неоднократно призвал сидящий сейчас под домашним арестом Медведчук. А вся тактика Зеленского сводилась к тому, что просто нужно тянуть время, рассказывать, что мы что-то будем делать, а на самом деле мы ничего не делали в принципе", - добавил политолог.

Ранее в ОПЗЖ заявили, что власть, провалившая восстановление мира в Украине и реинтеграцию Донбасса, должна уйти.