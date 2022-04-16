Утром в субботу, 16 апреля, в Киеве и Львове прогремели взрывы. Во Львове работали силы противовоздушной обороны, а в Киеве российские оккупанты обстреляли Дарницкий район.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, в настоящее время в Дарницком районе столицы работают спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.
Кличко в очередной раз обратился к жителям города, которые раньше выехали и собираются возвращаться в Киев.
"Прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", - отметил он.
Мэр также добавил, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
В то же время, взрывы во Львове, которые слышали местные жители, оказались работой наших сил ПВО во время воздушной тревоги, что продолжалась с 05:46 до 07:02. Об этом рассказал глава Львовской областной военной госадминистрации Максим Козицкий на своем Telegram-канале.
Напомним, в пятницу поздно вечером, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктуру аэродрома Александрии.