ВОЙНА В Украине В Киеве и Львове утром прогремели мощные взрывы: первые подробности

2022-04-16 10:00

Утром в субботу, 16 апреля, в Киеве и Львове прогремели взрывы. Во Львове работали силы противовоздушной обороны, а в Киеве российские оккупанты обстреляли Дарницкий район.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, в настоящее время в Дарницком районе столицы работают спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.

Кличко в очередной раз обратился к жителям города, которые раньше выехали и собираются возвращаться в Киев.

"Прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", - отметил он.

Мэр также добавил, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В то же время, взрывы во Львове, которые слышали местные жители, оказались работой наших сил ПВО во время воздушной тревоги, что продолжалась с 05:46 до 07:02. Об этом рассказал глава Львовской областной военной госадминистрации Максим Козицкий на своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу поздно вечером, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктуру аэродрома Александрии.