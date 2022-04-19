ВОЙНА В Украине фото ВСУ ликвидировали командира еще одного большого русского военного корабля «Цезарь Куников»

2022-04-19 10:26

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта

Как написал так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram-канале Михаил Развожаев, оккупант "скончался от ран, полученных в бою".

Чирва родился в Севастополе, после Революции Достоинства в 2014 году предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.

Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.

В 2015-2016 годах он участвовал в войне в Сирии.

С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.

Он предал Родину и служил оккупантам!