ВОЙНА В Украине В ВМС Украины прокомментировали уничтожение большого десантного корабля врага Цезарь Куников

2024-02-14 13:34

В ВМС Украины прокомментировали уничтожение большого десантного корабля врага Цезарь Куников, вспомнив слова российского диктатора во время трагедии с подводной лодкой Курск в 2000 году. Соответствующее заявление сделал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода в среду, 14 февраля.

"Как говорил президент рф в свое время, "она утонула" (речь о словах птн о подлодке Курск, которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море, – ред.). Вот, в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем Цезарь Куников. Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море", - сказал он.

Интересно, что судно было ликвидировано в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и было названо. Напомним, этот советский вояка известен тем, что благодаря тактике мясных штурмов сумел захватить плацдарм "Малая земля".

"Может это беда, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", - отметил спикер ВМС.

По данным Плетенчука, после уничтожения этого российского судна в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается всего пять единиц.