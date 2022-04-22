ВОЙНА В Украине С 25 апреля между Киевом, Ирпенем и Бучей начнет ходить общественный транспорт - график движения

2022-04-22 21:36

Между Киевом, Ирпенем и Бучей запускают общественный транспорт. Он начнет курсировать с 25 апреля, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики", – написал Маркушин.

График маршрутов с 25 апреля: