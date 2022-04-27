ВОЙНА В Украине ГРАФИК С 28 апреля Укрзализныця запускает новые поезда Киев - Шостка и Сумы - Киев

2022-04-27 11:35

С 28 апреля Укрзализныця назначает новые поезда по маршрутам Киев - Шостка и Сумы - Киев. Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

Поезд Киев - Шостка будет отправляться из Киева ежедневно в 07:20 и прибывать в Шостку в 12:25. Обратно из Шостки поезд будет отправляться в 13:10 и прибывать в Киев в 18:29.

Поезд Сумы - Киев будет отправляться из Сум ежедневно в 07:07 и прибывать в Киев в 13:00. Обратно, из Киева, состав будет отходить в 14:41 и прибывать в Сумы в 20:33.

Напомним, ранее предприятия передали для Укрзализныци 69 тонн угля для нужд эвакуационных поездов.

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