Укрзализныця анонсировала новый ежедневный региональный поезд Киев – Шостка, который начнет курсировать уже с 24 июня.
Как говорится в сообщении пресс-служба УЗ в Telegram, отправка будет происходить из Киева в 16:09, а прибытие в Шостку - в 21:25.
"Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская", - говорится в сообщении УЗ.
В обратном направлении - из Шостки в Киев - поезд будет отправляться с 25 июня в 6:10. Прибытие в Киев запланировано в 11:26.
Билеты на этот поезд уже доступны для покупки.