ВОЙНА В Украине ГРАФИК С сегодняшнего дня начал курсировать новый ежедневный региональный поезд Киев – Шостка

2022-06-24 20:34

Укрзализныця анонсировала новый ежедневный региональный поезд Киев – Шостка, который начнет курсировать уже с 24 июня.

Как говорится в сообщении пресс-служба УЗ в Telegram, отправка будет происходить из Киева в 16:09, а прибытие в Шостку - в 21:25.

"Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская", - говорится в сообщении УЗ.

В обратном направлении - из Шостки в Киев - поезд будет отправляться с 25 июня в 6:10. Прибытие в Киев запланировано в 11:26.

Билеты на этот поезд уже доступны для покупки.