ВОЙНА В Украине фото Генпрокуратура Украины разоблачила полные данные русских военных, причастных к пыткам мирным жителей в Буче

2022-04-29 11:35

Разоблачены 10 военнослужащих россии, причастных к пыткам мирным жителей в Буче Киевской области. Речь идет о русских вояках, непосредственно участвовавших в печальных событиях, которые цивилизованный мир уже признал "Бучанской резней". Их фото и полные данные см. ниже. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из россии путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а на языке цивилизованного мира, за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", - отмечает Венедиктова.

Генпрокурор сообщает, что прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим вышеуказанной бригады:

•младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву

•рядовому Григорию Нарышкину

рядовому Василию Князеву

•ефрейтору Семену Мальцеву

•рядовому Сергею Пескараву

•рядовому Альберту Раднаеву

•ефрейтору Михаилу Кашину

•ефрейтору Андрею Бизяеву

•ефрейтору Дмитрию Сергиенко

•сержанту Никите Акимову.

Сообщается также, что во время оккупации Бучи вышеназванные военнослужащие брали в заложники безоружных гражданских людей, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали, выбивая информацию о расположении ВСУ и терробороны, иногда издевались беспричинно.

"российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - отмечает Венедиктова.

"Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06", - призывает генпрокурор.