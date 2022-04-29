ВОЙНА В Украине видео CNN обнародовал новое видео с дрона, которое опровергает все русские фейки о Бучанской резне

2022-04-29 14:29

Американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где российская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей городов.

В сообщении говорится, что американские журналисты получили видео, снятое с дрона над Бучей в течение 12 и 13 марта. Сотрудники телеканала проверили и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей в эти дни.

На нем видно, как на улицах лежат тела людей в той одежде, которые похожи на те трупы, которые были найдены украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от российской оккупации.Российская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.

 Это подтверждает, что массовые убийства этих мирных жителей в Буче произошли в то время, когда город находился под российской оккупацией.

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