ВІЙНА В Україні Американські мікрокомп'ютери Nvidia виявлено в уламках збитих російських дронів

2026-09-03 13:35

Українські експерти виявили мікрокомп'ютери Nvidia Jetson Orin в уламках російських дронів, які могли використовувати повністю автономне наведення за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє New York Times.

Експерти знайшли мікрокомп'ютери в уламках безпілотників, які російські військові запускали під час імовірних випробувань системи самостійного вибору цілей у Запоріжжі. В Nvidia повідомили, що Jetson Orin є недорогою моделлю, розробленою для цивільної робототехніки та систем машинного зору.

Українська служба внутрішньої розвідки показала журналістам видання дві такі системи наведення з пошкодженими, але впізнаваними компонентами Jetson. Представники протиповітряної оборони повідомили, що 6 липня дрон з однією з таких систем убив трьох людей під час атаки на Запоріжжя.



За результатами аналізу чипа українські слідчі встановили, що російські дрони, які випробовували в Запоріжжі з травня до липня, повністю залишали рішення про удар комп'ютеру Jetson Orin.



Раніше безпілотники з наведенням за допомогою ШІ вимагали від оператора підтвердити ціль, а штучний інтелект використовували лише на останніх кількох сотнях ярдів польоту для протидії глушінню радіосигналу. Червоний Хрест та інші правозахисні організації виступають проти того, щоб комп'ютери самостійно знаходили й уражали цілі.

Як саме російський ВПК отримав продукцію американської компанії, невідомо. Хоча мінікомп'ютери Jetson Orin не продаються в Росії, вони доступні на вторинному ринку, де Nvidia не може контролювати їхній продаж.



Jetson Orin не призначені для військового застосування і є споживчим продуктом, що продається студентам, розробникам і стартапам для широкого застосування, заявили в Nvidia.