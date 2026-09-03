ВІЙНА В Україні Американські мікрокомп'ютери Nvidia виявлено в уламках збитих російських дронів

2026-09-03 13:35

Українські експерти виявили мікрокомп'ютери Nvidia Jetson Orin в уламках російських дронів, які могли використовувати повністю автономне наведення за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє New York Times.

Експерти знайшли мікрокомп'ютери в уламках безпілотників, які російські військові запускали під час імовірних випробувань системи самостійного вибору цілей у Запоріжжі. В Nvidia повідомили, що Jetson Orin є недорогою моделлю, розробленою для цивільної робототехніки та систем машинного зору.

Українська служба внутрішньої розвідки показала журналістам видання дві такі системи наведення з пошкодженими, але впізнаваними компонентами Jetson. Представники протиповітряної оборони повідомили, що 6 липня дрон з однією з таких систем убив трьох людей під час атаки на Запоріжжя.

За результатами аналізу чипа українські слідчі встановили, що російські дрони, які випробовували в Запоріжжі з травня до липня, повністю залишали рішення про удар комп'ютеру Jetson Orin.

Раніше безпілотники з наведенням за допомогою ШІ вимагали від оператора підтвердити ціль, а штучний інтелект використовували лише на останніх кількох сотнях ярдів польоту для протидії глушінню радіосигналу. Червоний Хрест та інші правозахисні організації виступають проти того, щоб комп'ютери самостійно знаходили й уражали цілі.

Як саме російський ВПК отримав продукцію американської компанії, невідомо. Хоча мінікомп'ютери Jetson Orin не продаються в Росії, вони доступні на вторинному ринку, де Nvidia не може контролювати їхній продаж.

Jetson Orin не призначені для військового застосування і є споживчим продуктом, що продається студентам, розробникам і стартапам для широкого застосування, заявили в Nvidia.

subscriber subscriber

Еще по теме

По військових об’єктах у глибокому тилу рашистів вперше вдарили британські безпілотники

2026-08-19 08:22

Збройні сили Фінляндії запровадили обмеження через підвищену дронову небезпеку

2026-07-31 09:34

Під час нічної ворожої атаки сили ППО України знищили 320 ракет та дронів

2026-07-30 11:29

Німеччина власним коштом оплатила для України 50 тисяч ударних FPV-дронів

2026-07-15 12:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Американські мікрокомп'ютери Nvidia виявлено в уламках збитих російських дронів

2026-09-03 13:35

В Україні вводять два рівні повітряних тривог – жовтий та червоний

2026-09-03 08:28

Експерти прогнозують подорожчання харчових продуктів на 30% найближчим часом

2026-09-02 14:29

Студентам хочуть зберегти відстрочку від мобілізації після відрахування, але є одна умова

2026-09-01 10:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Американські мікрокомп'ютери Nvidia виявлено в уламках збитих російських дронів 2026-09-03 13:35
В Україні вводять два рівні повітряних тривог – жовтий та червоний 2026-09-03 08:28
Експерти прогнозують подорожчання харчових продуктів на 30% найближчим часом 2026-09-02 14:29
Студентам хочуть зберегти відстрочку від мобілізації після відрахування, але є одна умова 2026-09-01 10:28