Мир фото Французское издание Antidote magazine посвятило свою новую обложку Украине

2022-04-29 22:12

Французское издание Antidote magazine посвятило свою новую обложку Украине. Об этом сообщается в Instagram.

На снимке, сделанном 17 февраля этого года, позирует 13-летняя украинская модель Baby Uli. Она предстала возле Арки дружбы народов в Киеве в образе от Balenciaga. Девочка держит в руке шарики в цветах флага Украины.

"Война в Украине вызвала боль от прошлой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей стране, и я навсегда стал беженцем. Но я также понял, что на самом деле важны другие вещи - такие как жизнь, человеческая любовь и сочувствие", - прокомментировал новую обложку креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, который стал беженцем после начала военных действий со стороны рф в Грузии.

"Мы никогда не представляли, что вторжение, продолжающееся на Востоке Украины на протяжении последних нескольких лет, охватит всю страну через семь дней. Мы оставили свое решение опубликовать его, чтобы подтвердить нашу безоговорочную преданность свободе, и Команда Антидота также мобилизовалась для организации благотворительной распродажи, все вырученные средства будут переданы OutRight Action International - организации, которая поддерживает ЛГБТКИА+ беженцев и жителей Украины", - отметила команда французского журнала.