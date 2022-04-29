Курьезы Радикал Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве - его авто таранила бронированная машина Рабиновича

2022-04-29 09:29

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве. Его машину въехал автомобиль из кортежа с маячками и документами СБУ. Об этом политик сообщил в Facebook .

Авария произошла на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков. По словам Ляшко, бронированные автомобили "грубо нарушили правила дорожного движения – проехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

Ляшко возвращался со своим добровольческим командировочным подразделением из Чернобыля. В его автомобиле было четыре человека, пострадали двое.

Вот что пишет Олег Ляшко в Соцсетях: "Щойно з лікарні. У мене - перелом руки, струс мозку і забій грудної клітини. У нашого товариша-добровольця теж струс мозку і травма грудей.

До речі, броньоване авто з червоними шкіряними кріслами, проблисковими маячками і лівими номерами прикриття, на якому високопосадовець СБУ Дука вчинив дтп і потім утік - це авто депутата опожопи Рабиновича. Це ж треба так «повезти» - потрапити в дтп з чекістами на авто Рабиновича.

Сподіваюся, що ця інформація стане корисною для внутрішнього розслідування, яке СБУ обіцяє провести.

Окремо наголошу, що з величезною повагою ставлюся і завжди підтримував справжніх Героїв-працівників СБУ, які захищають Україну. Вам це підтвердять голови СБУ Олександр Турчинов, Валентин Наливайченко, Василь Грицак. Але зневажаю покидьків, які відчувають себе королями життя і дороги тільки тому, що в них хлібна корочка і проблискові маячки на авто".

На ДТП уже отреагировали в СБУ. Факт аварии подтвердили, однако призвали бывшего политика не превращать ДТП в шоу, сообщает УП.

"Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата. В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом", – говорится в комментарии спецслужбы.

СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений.

При этом в СБУ обратили особое внимание на недопустимость действий политика, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих.