МИД Украины жестко потроллил россию после визита Анджелины Джоли во Львов

МИД Украины потроллил коллег из мид рф после комментария пресс-секретаря российского ведомства Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.
В украинском МИДе посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.
"Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира" (так Захарова назвала Джоли), а россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – напомнил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Николенко также отметил, что мир уже увидел достаточно доказательств варварства путинской россии во время ее войны против Украины.
"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для россии. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко.