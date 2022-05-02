Курьезы МИД Украины жестко потроллил россию после визита Анджелины Джоли во Львов

2022-05-02 11:33

МИД Украины потроллил коллег из мид рф после комментария пресс-секретаря российского ведомства Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.

В украинском МИДе посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

"Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира" (так Захарова назвала Джоли), а россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – напомнил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Николенко также отметил, что мир уже увидел достаточно доказательств варварства путинской россии во время ее войны против Украины.

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для россии. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко.

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