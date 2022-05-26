Курьезы фото Рф перебросила в Украину старые советские танки, которые отправили на утилизацию еще в 2011-м

2022-05-26 13:35

В Запорожскую область во временно оккупированный город Мелитополь прибыл состав из аннексированного Крыма со старыми танками Т-62, которые выпускались в 50-60-х годах. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Они (танки) не имеют ни минимальной активной защиты, ни современных прицелов и системы управления стрельбой. Эти танки крайне уязвимы не то что для Javelin или NLAW, а и для обычных советских РПГ", – отметил Геращенко.

По его данным, Т-62 будут переданы "ополчению" так называемых "ЛДНР", которое россияне между собой называют "фарш".

В свою очередь Telegram-канал Диванно-штурмовая бригада сообщает, что количество снимаемых с хранения танков Т-62 – 312 единиц. Эи машины находиись на базах хранения в оккупированном Крыму и Ростовской области.

"Танки Т-62 не производились в СССР с 1975 года, а в роССии должны были полностью быть выведены из войск и утилизированы с 2011 года…

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Курьезы

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