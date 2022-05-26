ВОЙНА В Украине Самодвижимые гаубицы FH70 уничтожают врага на передовой, — Генштаб

2022-05-26 19:00

 

Ранее передачу гаубиц анонсировала Италия в рамках третьего пакета военной помощи Украине.

Итальянские прицепные самодвижимые гаубицы FH70 уже работают на передовой. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.

155-мм гаубицы уже работают на передовой. Заявляется, что артиллерия благодаря полуавтоматическому заряжанию снарядов может вести огонь каждые 10 секунд, при управлении ею обученным экипажем.

Одной из особенностей FH70 является то, что в ней встроен двигатель на 1,7 куб сантиметров, который питает гидравлику гаубицы при ее переводе в боевое положение или наоборот. Он также позволят двигаться гаубице самостоятельно, хоть и на низкой скорость. Установка способна самостоятельно преодолеть до 20 км.

 

 

FH70 — это самодвижимая гаубица, которую разрабатывали с 1969 года. С 1976 ее приняли на вооружение. Дальность стрельбы составляет 24-30 км, в зависимости от типа артиллерийских снарядов. Обслуживает одну гаубицу экипаж из 8 человек. Стоит на вооружении ряда стран НАТО и мира: Германии, Японии, Эстонии, Нидерландов.

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