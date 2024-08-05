Обнародованы реальные потери вражеской армии за время войны в Украине
2024-08-05 14:31
Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 по 5 августа 2024 года ориентировочно составляют 584 090 (+1180 за предыдущие сутки, 4 августа) лиц убитыми. Такие данные привел Генеральный штаб ВСУ.
Вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла:
- танков - 8417 (+6)
- боевых бронированных машин - 16286 (+31)
- артиллерийских систем - 16345 (+69)
- РСЗО - 1138
- средств ПВО - 910
- самолетов - 365
- вертолетов - 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13122 (+24)
- крылатых ракет - 2414
- кораблей/катеров -28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 22094 (+68)
- специальной техники - 2737
- керченских мостов -1