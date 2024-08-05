ВОЙНА В Украине Обнародованы реальные потери вражеской армии за время войны в Украине

2024-08-05 14:31

Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 по 5 августа 2024 года ориентировочно составляют 584 090 (+1180 за предыдущие сутки, 4 августа) лиц убитыми. Такие данные привел Генеральный штаб ВСУ.

Вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла: