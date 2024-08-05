ВОЙНА В Украине Обнародованы реальные потери вражеской армии за время войны в Украине

2024-08-05 14:31

Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 по 5 августа 2024 года ориентировочно составляют 584 090 (+1180 за предыдущие сутки, 4 августа) лиц убитыми. Такие данные привел Генеральный штаб ВСУ.

Вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла:

  • танков - 8417 (+6)
  • боевых бронированных машин - 16286 (+31) 
  • артиллерийских систем - 16345 (+69)
  • РСЗО - 1138 
  • средств ПВО - 910 
  • самолетов - 365 
  • вертолетов - 326 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13122 (+24)
  • крылатых ракет - 2414 
  • кораблей/катеров -28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22094 (+68) 
  • специальной техники - 2737 
  • керченских мостов -1 
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