Мир фото Эстония выпустит 2 млн коллекционных монет с надписью "Слава Украине" - выручку передадут НБУ

2022-05-27 17:32

Эстония выпустит 2 млн монет номиналом 2€ с надписью "Слава Украине". Впервые в истории этой страны будет отчеканена монета с надписью на иностранном языке.

Дизайн монеты разработала Дарья Титова, которая из-за боевых действий выехала с Харькова и учится в Эстоноской академии искусств. Дизайнер рассказала, что на монете будет изображена девушка, защищающая птицу, пшеница и надпись "Слава Украине" латиницей.

Ожидается, что в продажу для коллекционеров монета поступит летом после утверждения Европейской комиссией и членами ЕС.

Вся выручка от продажи коллекционных монет пойдет в Национальный банк Украины. Всего планируют выпустить 40 тысяч коллекционных наборов и 2 млн монет. В Центробанке отметили, что подобные монеты планируют выпустить в центральных банках Латвии и Литвы.