Мир фото Благодійний фонд Ірини Зайцевої влаштував День вишиванки за кордоном

2022-05-27 10:29

Що є для нас символом дому? Що зігріває нас під час війни? Що живить нас своїм світлом так сильно, як вишиванка? Правильно - жінка, яка навіть за кордоном знаходить дітей України, щоб подарувати їм вишиванки і влаштувати свято - на чужій землі як на рідній.

Ірина Зайцева, засновниця БО «Благодійний фонд Ірини Зайцевої» зробила, здавалося б, неможливе в нинішнвх умовах: дісталася до Німеччини, об'їздила міста і містечка, знайшла коло Берліна дитячі будинки та інтернати, евакуйовані з Миколаївської та Рівненської областей, разом з волонтерами Фонду закупила сотню вишиванок, вбрала дітей в цю красу, чим зробила їм справжне свято.

Сама Ірина Зайцева - славна українська красуня і гордість країни, керівниця загальнонаціонального конкурсу краси "Місіс Україна Відкритий Світ". Вона зі своїм Фондом з 2015 року зробила багато складних проектів, відомих по всьому світу. Але цей, воєнний вишиванковий, виявився найтеплішим для дітей і морально найтяжчим для виконавиці.

І справа навіть не в тому, як важко під час війни збирати гроші на благодійність, шукати і закуповувати подарунки дітям, а потім везти ці дари через три країні.

Важко розуміти, що цей проект - лише частина всього того радісного, що відібрала в українських дітей війна. Але це - частина життя, відбита у війни. Це - здобуток, який завжди буде з нами.

Вишиванки стали не просто радістю для українських дітей-біженців. Завдяки ним по світу стартував дитячий флешмоб "ПЕРЛИНА-УКРАЇНА". Тобто діти змогли приєднатися до дорослих ініциатив популяризації українських ідей за кордоном. І це без перебільшення - неймоверно круто.

Тим більше, що Ірина Зайцева не зупиняється і продовжує шлях благодійної допомоги українським дітям - хоч вдома, хоч за кордоном.

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