ВОЙНА В Украине фото Ракеты по Киеву могли запустить с самолетов из акватории Каспийского моря

2022-06-05 16:00

 

Ракетный удар по Киеву, который был нанесен в воскресенье утром, 5 июня, мог быть осуществлен с акватории Каспийского моря. Возможно для обстрела столицы Украины задействовали самолеты Ту-95.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил Украины ВСУ. Одну из ракет врага удалось сбить.

"Сегодня, 5 июня, утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны – уничтожена одна крылатая ракета. По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря", – говорится в сообщении.

Украинскеие военные в очередной раз призвали граждан не пренебрегать сигналам воздушной тревоги и сразу же направляться в убежище.

Напомним, утром в воскресенье, 5 июня, российские войска ударили ракетами по Киеву и области – в регионе раздалась серия громких взрывов, а небо объяло дымом. Атаки пришлись на объекты инфраструктуры, есть пострадавший.

 

 

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