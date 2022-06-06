Курьезы фото Знаменитый дорожный знак, указывающий направление оккупантам, принес ВСУ более 600 тысяч

2022-06-06 15:37

"Укравтодор" впервые провел благотворительный онлайн-аукцион в системе Prozorro, продав ставший популярный интернет-мемом дорожный знак "Нах…, опять нах…, на роССию нах…".

Как сообщила пресс-служба компании, стартовую цену назначили в размере 50 тыс. грн, в течение трех раундов лот подорожал до 631 тыс. грн.

Всего в аукционе приняли участие 29 потенциальных покупателей. Вырученные деньги перечислят на специальный счет Нацбанка Украины, открытый для нужд ВСУ.

Как создавался этот необычный знак

Вскоре после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину стало понятно, что оккупанты используют устаревшую навигацию, ориентируясь по картам 80-х годов. Поэтому "Укравтодор" дал указание демонтировать или зарисовывать дорожные указатели с названиями населенных пунктов.

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