"Укравтодор" впервые провел благотворительный онлайн-аукцион в системе Prozorro, продав ставший популярный интернет-мемом дорожный знак "Нах…, опять нах…, на роССию нах…".
Как сообщила пресс-служба компании, стартовую цену назначили в размере 50 тыс. грн, в течение трех раундов лот подорожал до 631 тыс. грн.
Всего в аукционе приняли участие 29 потенциальных покупателей. Вырученные деньги перечислят на специальный счет Нацбанка Украины, открытый для нужд ВСУ.
Как создавался этот необычный знак
Вскоре после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину стало понятно, что оккупанты используют устаревшую навигацию, ориентируясь по картам 80-х годов. Поэтому "Укравтодор" дал указание демонтировать или зарисовывать дорожные указатели с названиями населенных пунктов.