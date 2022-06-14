Курьезы фото В Беларуси школьников на военно-полевых сборах учат рыть ямы и стрелять из лопат — полезный навык

2022-06-14 13:35

В учениях приняли участие десятиклассники. Кроме стрельбы из лопат, детей решили также научить рыть окопы.

Школы Гомельской области в Соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

Чтож, учитывая, что их союзное государство начало войну против Украины, несет колоссальные потери в живой силе и технике, оказалось блокированным от цивилизованного мира и технологий, то неисключено, что белорусам, как и рашистам, вскоре придется летать на метлах.

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