Курьезы фото Белорусы городят около границы с Украиной деревянные муляжи танков

2022-06-23 12:28

Подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», — сказал Александр Мотузяник.

По его словам, сейчас продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси, предварительно до 25 июня. Кроме того, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине.

Кроме того, Мотузяник добавил, что до семи белорусских батальонов продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. А к дежурству привлечены, по его данным, военнослужащие срочной службы.