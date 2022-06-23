Курьезы фото Белорусы городят около границы с Украиной деревянные муляжи танков

2022-06-23 12:28

Подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», — сказал Александр Мотузяник.

 По его словам, сейчас продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси, предварительно до 25 июня. Кроме того, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине.

Кроме того, Мотузяник добавил, что до семи белорусских батальонов продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. А к дежурству привлечены, по его данным, военнослужащие срочной службы.

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