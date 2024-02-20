Жизнь Укрзализныця 1 марта запустит новый поезд Днепр - Ворохта - ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

2024-02-20 14:32

Укрзализныця с 1 марта запустит поезд №203/204 Днепр - Ворохта. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Уже скоро начнется сезон весенних каникул в школах и детских садах - поэтому прогнозируем спрос на детский отдых в горах и назначаем дополнительный поезд №203/204 Днепр - Ворохта с 1 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд из Днепра будет отправляться через день в 14:35 и прибывать в Ворохту в 14:09. В обратном направлении из Ворохты он будет отправляться со 2 марта через день в 16:26 и прибывать в Днепр в 12:35.

На этот и другие поезда доступна возможность раннего бронирования групповых поездок: заявки принимаются за 35 суток до отправления поезда через специальный сервис заказов.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.