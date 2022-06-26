ВОЙНА В Украине фото Из-под завалов спасли ребенка: новые детали ракетного удара по многоэтажке в Киеве

2022-06-26 10:00

В результате российской ракетной атаки по жилому дому в Киеве в воскресенье, 26 июня, были повреждены три этажа многоэтажки. Спасатели достали из под завалов 7-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. По предварительным данным, есть пострадавшие.

"26 июня в 6:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7-го, 8-го и 9-го этажей. Возник пожар на общей площади 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, под завалами есть люди.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", – написал Кличко.

Позже, находясь на месте происшествия, мэр Киева уточнил, что спасатели слышат крики граждан, оказавшихся под завалами, и делают все возможное, чтобы добраться до пострадавших.

"Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Те, кто сейчас находятся в больнице, в удовлетворительном состоянии. Врачи говорят, что критической угрозы не существует... Мы слышим, что люди находятся под завалами, они живы. Спасатели сейчас пытаются их достать", – заявил Кличко.

Позже в своем Telegram-канале мэр столицы сообщил, что спасатели достали из-под завалов девочку. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе извлекли семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", – уточнил Кличко.

Напомним, утром воскресенья, 26 июня, жители Киева проснулись от звуков громких взрывов во время объявленной воздушной тревоги. Оказалось, что Россия выпустила по украинской столице около 14 ракет, одну из них сбила ПВО. Столичная власть подтвердила информацию о взрывах в Шевченковском районе, началась эвакуация граждан из двух домов.