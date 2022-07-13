ВОЙНА В Украине В Украине могут вернуть бесплатную растаможку авто из Европы

2022-07-13 14:31

В Украине могут продолжить бесплатную растаможку авто. Но в то же время шансы принятия данного законопроекта достаточно невысокие.

Начиная с 1 июля 2022 года, в Украине отменили льготное растаможивание, которое начало действовать вскоре после начала войны в Украине.

Теперь растаможку без налогов хотят вернуть. Соответствующий законопроект уже подали в ВР.

Многие украинцы застряли на границе, а кто-то вообще успел пересечь границу, но не успел растаможить автомобиль. В новом законопроекте предлагают "доростомаживать" автомобили на льготных условиях.