ВОЙНА В Украине В Украине могут вернуть бесплатную растаможку авто из Европы

2022-07-13 14:31

В Украине могут продолжить бесплатную растаможку авто. Но в то же время шансы принятия данного законопроекта достаточно невысокие.

Начиная с 1 июля 2022 года, в Украине отменили льготное растаможивание, которое начало действовать вскоре после начала войны в Украине.

Теперь растаможку без налогов хотят вернуть. Соответствующий законопроект уже подали в ВР.

Многие украинцы застряли на границе, а кто-то вообще успел пересечь границу, но не успел растаможить автомобиль. В новом законопроекте предлагают "доростомаживать" автомобили на льготных условиях.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Самым дорогим авто, завезенным во время "нулевой растаможки, стал Ferrari Roma 2020

2022-07-05 14:32

Бесплатную растаможку авто на еврономерах планируют отменить - известна точная дата

2022-06-01 12:28

15 мая вступают в силу законы о льготной растаможке авто на еврономерах - сколько придется платить

2021-05-14 20:34

Растаможка евроблях за 15 евро: Зеленский подписал законы о льготном оформлении авто

2021-05-13 11:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине могут вернуть бесплатную растаможку авто из Европы

2022-07-13 14:31

ПОЛНЫЙ СПИСОК Мобилизация женщин в Украине: с какими профессиями и специальностями нужно встать на учет

2022-07-13 13:34

Ракетный удар оккупантов по городу Часов Яр: число жертв снова выросло

2022-07-13 12:28

После точных ударов ВСУ оккупанты сбежали из админзданий Бердянска

2022-07-13 10:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине могут вернуть бесплатную растаможку авто из Европы 2022-07-13 14:31
ПОЛНЫЙ СПИСОК Мобилизация женщин в Украине: с какими профессиями и специальностями нужно встать на учет 2022-07-13 13:34
Ракетный удар оккупантов по городу Часов Яр: число жертв снова выросло 2022-07-13 12:28
После точных ударов ВСУ оккупанты сбежали из админзданий Бердянска 2022-07-13 10:29