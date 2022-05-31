ВОЙНА В Украине Бесплатную растаможку авто на еврономерах планируют отменить - известна точная дата

2022-05-31 10:25

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предложено отменить беспошлинный ввоз в страну автомобилей для граждан. Об этом говорится в проекте закона №7418, обнародованном на сайте Верховнйо Рады.

Этим документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Как указано в пояснительной записке к проекту, в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд гривен. При этом было ввезено более 119 тысяч автомобилей.

Вместе с тем, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

"В условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, который не являются товарами первой необходимости и одновременно являются бюджетообразующими, должен быть переоценен и пересмотрен", – говорится в пояснительной записке.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за апрель-май в Украину ввезли свыше 123 тысяч тысячи автомобилей. Общая сумма налоговой и таможенной льготы составляет 13,6 млрд гривен.

Он отметил, что темпы завоза автомобилей не падают и в среднем в будний день перевозят 4000-5000 машин.

Напомним, с апреля в Украине растаможка авто временно стала бесплатной. Пранировалось, что льготы будут действовать во время военного положения. Ограничений по количеству ввезенных машин и перепродаже нет.