ВОЙНА В Украине фото Теракт в Еленовке: спутниковые снимки подтвердили, что барак взорвали изнутри

2022-07-31 20:00

 

Характер повреждения здания не присущ для ракетной атаки, как утверждают оккупанты.

Появились новые спутниковые снимки с места массового убийства украинских военных в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри.

Спутниковые снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер.

"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева – и предварительные данные свидетельствуют – осуществили российские войска", – написал журналист.

Миллер показал спутниковые данные Maxar до трагедии (датированные 27 июля) и после трагедии (датированные 30 июля). На кадрах из космоса отчетливо видно, что жестяная крыша барака разорвалась изнутри. На здании нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке с HIMARS.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне назвали количество погибших от удара по Еленовке: в Украине эту информацию не подтверждают

2022-07-31 09:30

КАКИЕ ещё системы ПВО Украина получит от Запада

2022-06-27 21:00

Оккупанты взорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем, - Запорожская ОВА

2022-05-16 19:30

Оккупанты продолжают атаки и взорвали мосты под Харьковом: утренняя сводка Генштаба на 7 мая

2022-05-07 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Блинкен сопротивляется призывам признать роССию государством-спонсором терроризма – NYT

2022-07-31 22:00

"Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны

2022-07-31 21:00

фото Теракт в Еленовке: спутниковые снимки подтвердили, что барак взорвали изнутри

2022-07-31 20:00

Красный Крест выплатит украинцам по 7500 гривен: как получить

2022-07-31 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Блинкен сопротивляется призывам признать роССию государством-спонсором терроризма – NYT 2022-07-31 22:00
"Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны 2022-07-31 21:00
фото Теракт в Еленовке: спутниковые снимки подтвердили, что барак взорвали изнутри 2022-07-31 20:00
Красный Крест выплатит украинцам по 7500 гривен: как получить 2022-07-31 18:00