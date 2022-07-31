ВОЙНА В Украине фото Теракт в Еленовке: спутниковые снимки подтвердили, что барак взорвали изнутри

2022-07-31 20:00

Характер повреждения здания не присущ для ракетной атаки, как утверждают оккупанты.

Появились новые спутниковые снимки с места массового убийства украинских военных в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри.

Спутниковые снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер.

"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева – и предварительные данные свидетельствуют – осуществили российские войска", – написал журналист.

Миллер показал спутниковые данные Maxar до трагедии (датированные 27 июля) и после трагедии (датированные 30 июля). На кадрах из космоса отчетливо видно, что жестяная крыша барака разорвалась изнутри. На здании нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке с HIMARS.