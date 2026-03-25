Суд обрав запобіжний захід 21-річному виконавцю теракта в місті Буча під Києвом

Виконавця теракту в місті Буча під Києвом арештовано рішенням суду. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалено за клопотанням прокурорів, – йдеться у повідомленні.
Раніше фігуранту повідомили про підозру за статтею про терористичний акт (ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України).
Як відомо, вранці 23 березня в Бучі пролунали два вибухи. Постраждали двоє поліцейських. Через кілька годин затримали підозрюваного.
Мова йде про 21-річного місцевого мешканця. Він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. Згодом спілкування продовжилося в месенджері, де йому, ймовірно, представником рф було запропоновано вчиняти підриви на території Київщини та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане "завдання" обіцяли по 25 тисяч гривень.