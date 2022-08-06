ВОЙНА В Украине КАРТА роССийские захватчики не контролируют Пески, на подступах к Донецку идут бои – ISW

2022-08-06 14:00

 

Также украинские военные придушили наступление захватчиков в Марьинке.

Оккупационные войска РФ накануне безуспешно пытались штурмовать населенные пункты к югу от Бахмута, а также вели бои в пригородах Донецка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты пытались закрепиться и улучшить свое тактическое положение в Зайцево и Вершине, что в пяти километрах от южной околицы Бахмута. Из артиллерии и стрелкового оружия продолжали обстреливать Северск и ближайшие населенные пункты.

Российсике милитарные блогеры сообщили об активных боях на заводе «Кнауф Гипс Донбасс» на юго-восточной околице Соледара в восьми километрах от Бахмута и непосредственно вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

«Российские войска с трудом пробиваются через украинскую оборону вокруг Бахмута, и, скорее всего, продолжат медленно наступать на укрепленные украинские позиции под прикрытием тяжелой артиллерии», - говорится в отчете.

Также россияне безуспешно пытались продвинуться в направлении Красногоровки, Авдеевки и Песок. В пригороде Донецка украинские и российские военные обмениваются артиллерийскими ударами, что свидетельствует о том, что оккупанты не контролируют поселок, отмечают аналитики.

Так же безуспешно российские войска пытались наступать на Марьинку. Аналитики предполагают, что оккупанты будут пробовать наступать из Петровского района оккупированного Донецка.

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ВОЙНА В Украине

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