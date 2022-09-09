ВОЙНА В Украине 19 сентября одесситы будут решать судьбу спорного памятника Екатерине II

2022-09-09 15:37

19 сентября 2022-го года в 12:00 произойдут гражданские слушания касательно решения судьбы памятника Екатерине II

Далее будет работать электронный опрос на портале "Социально активный гражданин", где все смогут проявить свое волеизъявление.

Об этом говорит официальный портал города.

Напомним, в городе долгое время не угасают споры насчёт дальнейшей судьбы памятника Екатерины. Новый альтернативный взгляд — установка фонтана.

Одесский краевед Олег Ровнер считает, что после сноса памятник лучше передать в музей, а на его месте нужно восстановить фонтан и треугольный сквер вокруг него, так как они стояли на Екатерининской площади на протяжении 1870-1894-х годов.

Кроме этого, фонтан был одним из первых городских фонтанов, установленных в честь создания в Одессе водопровода. Тем более, фонтан не имеет отношения к политике.