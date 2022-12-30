ВОЙНА В Украине фото Ликвидация: В Одессе завершили демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

2022-12-30 10:27

В Одессе завершили демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие.

"Наконец-то памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли правильное решение", – отметил Марченко.

Также сообщается, что согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник Суворову.