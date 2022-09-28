Мир фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2022-09-28 13:20

В жовтневій афіші Національної опери України окрім чудового поточного «антистресового» репертуару, що складається з найкращих зразків світового та українського класичного мистецтва, заявлена довгоочікувана прем’єра опери «Травіата» Дж.Верді.

І хоча вистави в жовтні будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (початок о 17:00), суботу (о 15:00) та неділю (о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами!

Найближчі заплановані вистави:

1 жовтня (субота) о 15:00 - балет Х.Левенсхольда «Сильфіда».

«Сильфіда» X. Левенсхольда не просто один з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються ба­летмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу. Не випадково «Сильфіду» назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

Цього разу у виконавському складі заявлені: Катерина Алаєва (Сильфіда), Олександр Скулкін (Джеймс), Костянтин Пожарницький (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка), Катерина Дегтярьова (Еффі), Анна Єлісєєва (Ненсі, подруга Еффі), Ксенія Іваненко (Анна, мати Еффі) та ін. Диригент – Герман Макаренко

2 жовтня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Опера, яка здобула світову популярність багато в чому завдячуючи нашій славнозвісній землячці Соломії Крушельницькій. На сцені Національної опери України опера йде у постановці легендарної Ірини Молостової (прем’єра на київській сцені відбулася 20 червня 1995 року).

В головних ролях цієї японської трагедії на сцену вийдуть: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-сан, мадам Баттерфлай), Андрій Романенко (Б.Ф. Пінкертон, старший лейтенант морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі, служниця), Олександр Бойко (Шарплес, консул США у Нагасакі), Руслан Танський (Горо, маклер-сват), Богдан Тарас (Бонза, дядько Чіо-Чіо-сан), В’ячеслав Базир (Принц Ямадорі/Імперський комісар), Ірина Петрова (Кет Пінкертон). За диригентським пультом – Віктор Олійник.

7 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Дж.Б. Перголезі «Служниця-пані»

Не зважаючи на достатньо коротке життя, Джованні Баттіста Перголезі увійшов в історію, передусім, саме «Служницею-пані» (La Serva Padrona) - твором, якій згодом посів гідне місце у золотому фонді оперного мистецтва. Ця опера спочатку була призначена для виконання в якості інтермедії між актами опери-seria «Гордий бранець», а, з часом, набула «самостійності» і швидко завоювала весь тодішній музичний світ, ставши блискучим зразком опери-буффа.

Гобелен, що ожив – так режисер-постановник Тамара Трунова пояснює візуальну стилістику своєї «Служниці». Всі герої – закоренілий холостяк доктор Уберто, чарівна й хитра служниця Серпіна, котра у фіналі одружується зі своїм господарем, німий слуга Веспоне, – за словами режисера, наче зійшли зі старовинного гобелена. Постановники пропонують і дещо інші, незвичні для цього сюжету акценти. Доктор Уберто – не старезий дідуган. «Це дещо інфантильний, сфокусований на собі, недорощений чоловік, який не встиг вчасно оженитися. Його гобеленним прототипом є павич», – пояснює Тамара Трунова. З’явився і новий сюжетний мотив: традиційний водевільний «третій», у даному разі Веспоне (його роль грає актор мімансу), таємно закоханий у Серпіну. Але і його «німе» кохання без взаємності теж закінчується щасливо: і йому знаходиться пара.

У виконавському складі цієї старовинної опери-буффа цього разу: Андрій Маслаков (Умберто), Сусанна Чахоян (Серпіна, його служниця), партія клавесина – Ліана Косович. Диригент – Віктор Олійник.

8 жовтня (субота) о 15:00 – два одноактних балети

• «Шопеніана» Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет відрізняєся бездоганим смаком і вишуканим стилем. Виконавці: Юліан Марченко, Ілона Кравченко, Катерина Алаєва та ін.

• «Пахіта» Людвіга Мінкуса На сцені Національної опери України представлено Grand Pas з балету «Пахіта» (постановка Микити Долгушина, здійснена у 1979 р.) у редакції Аніко Рехвіашвілі. Виконавці головних партій: Ірина Борисова (Пахіта), Ян Ваня (Люсьєн): Диригент – Герман Макаренко

9 жовтня (неділя) о 15:00 – опера «Кармен» Ж.Бізе

В титульній партії – Ірина Петрова. Також в головних ролях: Андрій Романенко (Хозе, сержант), В’ячеслав Базир (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Дмитро Агеєв (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін.

14 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – Концерт до Дня захисника України за участі провідних солістів опери, балету, хору та оркестру Національної опери України.Також у жовтневій афіші Національної опери України заявлені:

15 жовтня (субота) о 15:00 – балет В.-А.Моцарта «Весілля Фігаро»

16 жовтня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію).

21 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Набукко» Дж.Верді

22 жовтня (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» Ю.Шевченко.

До нового навчального року юним глядачам та їх родинам Національна опера України зробила довгоочікуваний подарунок – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка. Це свого роду переосмислення та повернення до першоджерел цього балету. Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів. «Це «жива» вистава, яка буде постійно трансформуватись, в залежності від часу, складу артистів, чи навіть від глядача. І головне, що вона добра і магічна – розповідає балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. – В фіналі від прояву людської доброти та любові під звуки чарівної музики всі наші ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих, пустотливих дітей».

Лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді.





Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря.

23 жовтня (неділя) о 15:00 - Комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

А завершує місяць найочікуваніша подія сезону!

29 жовтня (субота) та 30 жовтня (неділя) о 15:00 – ПРЕМ’ЄРА опери «Травіата» Дж.Верді. Одна з найпопулярніших опер у світі, яка свого часу вплинула на подальший розвиток європейської ліричної опери, зокрема на творчість Ж. Массне, Р. Леонкавалло та Дж. Пуччіні.

Постановний склад: Анатолій Соловяненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Андрій Злобін (сценограф-постановник), Богдан Пліш (хормейстер-постановник). Ганна Іпат’єва (художник по костюмах).

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць)надходять у продаж поступово і придбати їх можна виключно онлайн. Ціна квитків: від 100 до 500 грн.