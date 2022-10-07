Курьезы фото Естонія передала ЗСУ дрони, які громадяни рф купили для ворожої армії

2022-10-07 19:31

Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року рашист з подвійним громадянством закупив на зібрані на рф кошти й намагався вивезти з країни для армії орків. Нарешті справедливість! Ворог отримає по заслугах! Тепер ці девайси допоможуть ЗСУ ефективніше знищувати оккупантів.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте "розумного" далекобійника, який у футболці "Я русский" приїхав до Естонії, щоб купити дрони для російської армії? Окрім того, що його заарештували та відправили до в'язниці, естонська поліція вилучила придбані дрони й передала українським військовим", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбук.

В естонській поліції повідомили, що "безпілотники все-таки дісталися України", але з правильного боку фронту.