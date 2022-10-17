ВОЙНА В Украине видео В Киеве патрульные из стрелкового оружия сбили иранский дрон-камикадзе

2022-10-17 16:30

В понедельник, 17 октября, столичные полицейские сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий Facebook.

В частности, он опубликовал эпические кадры процесса сбивания дрона от первого лица. На видео видно, что полицейские применили стрелковое оружие.

"А вот как все было от первого лица. "Шахид" подвергся отрицательному всплытию. Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция", - написал Белошицкий.